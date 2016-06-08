Москва, 8 июня, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Закон о биомедицинских клеточных продуктах Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Закон регулирует разработку, доклинические и клинические исследования, экспертизу, государственную регистрацию, контроль качества, производство, продажу, хранение, транспортировку, применение, уничтожение, ввоз в Россию и вывоз биомедицинских клеточных продуктов для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, сохранения беременности и реабилитации, а также в связи с донорством биоматериала.

(сс) Jpogi Человеческие клетки

«В настоящее время незаконно биотехнологии применяется», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»), указав на то, что закон открывает новую эпоху в медицине и косметологии в том числе в сфере использования стволовых клеток.

Впервые на законодательном уровне определяется целый ряд принципиальных понятий, таких как «биомедицинский клеточный продукт», «клеточная линия», «дифференцировка клеток», «донор биологического материала», «безопасность биомедицинского клеточного продукта», «эффективность биомедицинского клеточного продукта».

Законом, в частности, устанавливается, что участие пациента в клиническом исследовании является добровольным и он имеет право отказаться от участия на любой стадии проведения такого исследования. Участие детей в таких исследованиях допускается только с письменного согласия родителей. При этом дети могут рассматриваться в качестве пациентов только в случае, если исследование необходимо для лечения заболевания у данного ребенка.

В случае, если человек выступает донором биологического материала, то он имеет право ознакомиться с информацией о биомедицинском клеточном продукте, для производства которого требуется его биологический материал.