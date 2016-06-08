Тула, 8 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Первый презентационный кинопоказ в рамках реализации проектов по кинофикации российских цирков состоялся в Тульском государственном цирке 8 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Сальвадор Дали. Цирк. 1921

В презентации принял участие генеральный директор Росгосцирка Вадим Гаглоев. Он сообщил, что в Год кино Росгосцирк при поддержке министерства культуры Российской Федерации открывает кинотеатры в 24 цирках компании. Экраны уже установили в четырех филиалах — Туле, Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. На очереди — Сочинский, Иркутский, Челябинский, Пермский и Красноярский цирки.

В Тульском цирке в зрительном зале установлен экран размером 9 на 15 метров. Он опускается со стороны форганга — выхода для артистов, превращая круглое помещение в подобие амфитеатра. Конструкция сборно-разборная, занимает от двух до четырех часов. Дни для киносеансов будут выбираться с учетом особенностей гастрольного графика цирковых программ и времени, необходимого для репетиций, а цены на кинопоказы обещают сделать предельно демократическими и доступными для школьников и студентов.

«Безусловно, цирк не может и не станет конкурировать со специализированными городскими кинотеатрами. Но здесь будут показывать только российское кино: детское, семейное, патриотическое и, конечно, фильмы о цирке. При этом планируется не только проводить ретроспективные показы, но и устраивать премьеры отечественных картин», — отметил Вадим Гаглоев.

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области — директор департамента культуры Ирина Иванова добавила, что в регионе сегодня действует 10 муниципальных кинозалов. До конца этого года будут открыты еще как минимум семь.

«В этом году Тульский государственный цирк открывает новые возможности для туляков. Планируется, что цирк станет одной из площадок традиционного кинофестиваля «Улыбнись, Россия!», который пройдет в Туле в октябре этого года. Фестиваль представляет комедийное кино, потому его проведение в том числе на площадке цирка было бы уместным», — отметила Ирина Иванова.

Первые кинопоказы в Тульском цирке решили приурочить ко Дню России, который традиционно отмечают 12 июня. В день презентации новых возможностей в цирке представили военную драму Евгения Сокурова «Цель вижу». Зрителями кинокартины стали ветераны войны и труда, а также тульские школьники и студенты.