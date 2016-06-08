Клин, Московская область, 8 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Второй Международный музыкальный фестиваль имени Петра Ильича Чайковского пройдет с 13 по 23 июня в подмосковном Клину. В программе фестиваля найдут отражение различные музыкальные произведения великого композитора, которые публике представят звезды российской сцены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Николай Кузнецов. Портрет Пётра Ильича Чайкавского

Церемония открытия фестиваля пройдет на большой сцене музея-заповедника П.И. Чайковского 13 июня.

В мероприятии примут участие: художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, народный артист России, пианист Денис Мацуев и народный артист России Константин Хабенский.

В этом году у фестиваля будет особенное тематическое посвящение: 125-летие со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Дата уже нашла свое отражение в концертном репертуаре фестиваля.

13 июня состоится выступление Дениса Мацуева. Также Юрий Башмет представит литературно-музыкальную композицию «Петя и волк» с народным артистом России Константином Хабенским в роли чтеца.

Свой проект представит и Московский театр «Геликон-опера». На большой сцене под открытым небом будут сыграны две оперные постановки: «Любовь к трем апельсинам» и «Евгений Онегин».

В этом году фестиваль пополнится и балетной страницей— труппы «Русский имперский балет» под руководством Гедиминаса Таранды представят спектакль «Лебединое озеро».

На камерной сцене пройдут премьеры новых литературно-музыкальных программ с участием актеров Ольги Кабо и Анатолия Белого, пианистов Юрия Розума и Ивана Рудина.

Двадцать второго июня Дню памяти и скорби будет посвящено выступление Хора духовенства Московской епархии.

На закрытии фестиваля, 23 июня в Клину выступит скрипач, народный артист СССР Виктор Третьяков. В концерте также примет участие сопрано Большого театра Анна Аглатова.