Москва, 8 июня, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование госуправления в сфере ввоза и вывоза культурных ценностей и архивного дела, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. КПРФ, «Справедливая Россия» — против, ЛДПР отказалась голосовать, а «Единая Россия» — за. Прежде всего, вводится определение «культурной ценности» — «движимое имущество (товар, предмет), имеющее историческое, художественное, научное или иное культурное значение».

Илья Репин. Портрет П. М. Третьякова. 1901

Предлагается разделение культурных ценностей на созданные более и менее 100 лет назад. При этом критерии и порядок отнесения движимого имущества (товаров, предметов), созданных менее 100 лет назад, к культурным ценностям устанавливается правительством РФ.

Уточняется порядок вывоза культурных ценностей. Так, вывоз культурных ценностей, созданных более 100 лет назад, осуществляется на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей, выдаваемого Минкультуры. Вывоз культурных ценностей, созданных менее 100 лет назад, осуществляется по согласованию с уполномоченным правительством органом исполнительной власти.

Вводится институт аттестации экспертов по культурным ценностям.

Без пошлины

Упрощается процедура временного вывоза культурных ценностей, в частности, срок рассмотрения ходатайства о временном вывозе культурной ценности соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти сокращен с трех до одного месяца. Кроме того, законопроектом предлагается освободить от таможенных сборов таможенные операции в отношении культурных ценностей, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза не только государственными и муниципальными музеями, но и частными музеями.

Изменениями в КоАП предусмотрена индексация штрафов за нарушения в сфере архивного дела. Так, за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов вырастет максимум до 1 тыс. рублей.

Устарел

Действующий закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей» был принят более 20 лет назад и с тех пор существенным коррективам не подвергался, отмечают в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Закон оперирует устаревшей терминологией, содержит ссылки на нормативные правовые акты, которые не были приняты либо не применяются, федеральные службы, поименованные в законе (Федеральная служба по сохранению культурных ценностей и Государственная архивная служба России), в настоящее время упразднены, отмечают депутаты. Кроме того, действующим законодательством не учитываются реалии сегодняшнего дня — создание и функционирование негосударственных музеев, чьи коллекции пополняются, в том числе путем приобретения предметов современного искусства на аукционах, проводимых за рубежом.

Комитет по культуре — против

«Сегодня в Госдуме будет совершена попытка взломать систему защиты нашей национальной культуры», — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»). «Готовится преступление против сокровищ, против современного искусства», — отметила парламентарий. Те, кто уже вывез культурные ценности, «хотят их продать, капитализировать свои вложения», уверена депутат. Предлагаемыми изменениями полностью разрушается сложившаяся система административно-правового регулирования вопросов вывоза и ввоза культурных ценностей, сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, отмечает комитет в своем отрицательном заключении.

В частности, принципиально изменен подход к определению «культурная ценность». Так, вводится новое понятие «культурная ценность», под которым понимается движимое имущество (товары, предметы). «Это для бюджетного комитета — товар, а для комитета по культуре — это святыни. Будет то, как в 90-е годы, когда через границу текли наши культурные ценности, которые висят у шейхов», — говорит Драпеко. Кроме того, «данное определение не соответствует определениям, содержащихся в Конвенции ЮНЕСКО, Конвенции УНИДРУА, существенно снижает уровень законодательной защиты культурного наследия народов Российской Федерации», считают в комитете по культуре.

«Закон должен быть передан в комиссию ЕАЭС», — считает Драпеко. Принятие законопроекта — «односторонний выход России из договора по ЕАЭС», утверждает она и предрекает, что культурные ценности государств, входящих в ЕАЭС, будут с легкостью вывезены через Россию.

Введение законопроектом нового понятия «культурная ценность» безосновательно меняет существующий дифференцированный подход к категориям культурных ценностей. Комитет по культуре считает недопустимым установление временной границы (100 лет) для определения предмета как культурной ценности — международные нормативно-правовые акты относят предметы к культурным ценностям независимо от срока их создания.

«В случае принятия законопроекта данные нормы позволят практически бесконтрольно вывозить из Российской Федерации лучшие произведения русского авангарда, произведения советских художников 1920—1930-х годов, мастеров социалистического реализма, другие произведения советского искусства и неофициального искусства 1950−1960-х годов, что безусловно, нанесет культурному наследию Российской Федерации непоправимый ущерб», отмечается в заключении комитета Госдумы по культуре.

Шаг к надежной границе

В России не существует реестра художественных ценностей, отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «Мы не только не контролируем этот вопрос, мы специально делаем так, чтобы невозможно было контролировать», — возмущен парламентарий. «Это шаг к наведению порядка. Нужен реестр, нужна ответственность для тех, кто реестр ведет», — перечислил он.

В ходе дискуссии Макаров рассказал о том, как работает система по оценке ценностей при вывозе за границу. По его словам, в аэропорту эксперт на основе визуального осмотра за 2,5 тыс. рублей дает заключение на предмет ценности в аэропорту. «Запросите 2,5 тыс. и вывозите все, что угодно», — возмущен депутат.

Парламентарий также опроверг заявления о том, что законопроект противоречит нормам международного права. В комитете составлена сводная таблица положений международных актов и российского законодательства. «Я могу привести полный список — разницу. Мы усиливаем контроль по сравнению с международными документами. Но международные договоры дают нам на это право — режим устанавливается национальным законодательством», — напомнил депутат.

Легкое сопротивление

Хочется поддержать заключение комитета по культуре, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Почему легкое сопротивление принятию законопроекта? Мы испытали заверения в необходимости принятия законов с теми же аргументами, что будет хорошо, а по факту — все хуже», — указал депутат. «Наше законодательство вроде бы должно учитывать принцип взаимности. По факту посмотрите, что вывезено за 25 лет, мы же проигрываем. И нам закон говорит: еще облегчим. Может, таможню — закрыть, вывозить только то, что не представляет ценности. Металлолом», — отметил Жириновский.

Наследие сделать товаром

КПРФ против законопроекта, заявила депутат Госдумы Вера Ганзя. «Закон принимать нельзя, тем более в таком виде», — говорит она. «Надо навести порядок, но одной рукой мы порядок наводим, другой рукой еще больше разрушений вносим в закон, который призван защитить наши культурные ценности от вывоза», — отметила депутат. «Не для того ли создается закон, чтобы сделать товаром наше культурное достояние? В таком виде закон преступен, непатриотичен, принимать его нельзя», — заключила Ганзя.

Готовы к правке

При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету полагает возможным рассмотреть вопрос унификации документов, которыми подтверждается право на вывоз (временный вывоз) культурных ценностей созданных более и менее 100 лет назад, уточнить перечень документов, направляемых заявителем в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для получения разрешения на вывоз (временный вывоз) культурных ценностей, а также перечень оснований для отказа в вывозе (временном вывозе).

«Я не претендую на истину в последней инстанции. Мы предложили вам идею. Льготы и контроль — две стороны одной медали, одного без другого не бывает», — заявил Макаров.