Вильнюс, 8 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Продолжая расследование о возможном перевозе и незаконном заключении людей в странах ЕС, осуществленном ЦРУ в 2001—2006 годах, Европарламент сегодня, 8 июня, осудил равнодушие государств и учреждений ЕС и нежелании до конца признать и расследовать нарушения прав человека, а виновных привлечь к уголовной ответственности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Европарламента.

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Резолюцию одобрили 329 членов ЕП, не одобрили 299, воздержались 49. В ней выражается сожаление в связи с тем, что спустя год после заявления Сената США «ни один виновник не был привлечен к уголовной ответственности, а правительство США отказалось сотрудничать с государствами ЕС.

В свою очередь члены ЕП «выражают огромное беспокойство из-за равнодушия, которое показали государства и учреждения ЕС» по этому вопросу. Они еще раз призывают Литву, Румынию и Польшу, учитывая все представленные фактические доказательства, прозрачно, тщательно и эффективно расследовать обвинения, «что на их территории были секретные тюрьмы, в которых людей держали по программе ЦРУ, и привлечь к уголовной ответственность лиц, причастных к этой деятельности».

В резолюции выражается сожаление в связи с тем, что в 2015 году удалось организовать только одну миссию расследования в Румынию.

ЕП стремится, чтобы такие миссии были отправлены и в другие государства, возможно причастные к программе ЦРУ: Литву, Польшу, Италию и Соединенное Королевство.

Европарламентарии обращают внимание на то, что Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне, расследовавший участие Литвы в программе ЦРУ, не предал огласке собранные данные. Члены ЕП призывают предать их огласке.

ЕП сожалеет, что обязательство президента США Барака Обамы к январю 2010 года закрыть тюрьму Гуантанамо до сих пор не выполнено. ЕП призывает страны ЕС обеспечить убежище для освобожденных оттуда заключенных.

Еврокомиссия и Европейский Совет призываются до конца июня информировать ЕП о дальнейших действиях, предназначенных для осуществления рекомендаций ЕП.