Вильнюс, 8 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Европарламентарии призывают Еврокомиссию создать правила, которые предотвратили бы практику нечестной торговли продуктами питания, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 июня, в пресс-службе Европарламента. Упоминаются следующие примеры нечестной торговли: ограничения для попадания на рынок, необоснованное прерывание условий договора, давление снижать цены и другие.

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Член Европарламента от Литвы Бронис Ропе считает, что документ обеспечил бы честную конкуренцию.

«Предлагается записать конкретные практики нечестной торговли и предусмотреть соответствующие меры отпугивания — штрафы. Документ достаточно широк. Эти аспекты позволят заставить торговцев, чтобы конкуренция и между ними, и между переработчиками, фермерами была сохранена, и все получили бы свою честную долю», — сказал Ропе в эфире радиостанции Žinių radijas.

В настоящее время у ЕС есть только правила, которые помогают бороться с нечестным поведением по отношению к потребителям.