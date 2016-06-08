Минск, 8 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Падение стоимостного выражения торговли Белоруссии и России отмечено в 2015 году и продолжилось в 2016 году, однако в физическом выражении взаимная торговля растёт и данную тенденцию следует считать положительной. Об этом 8 мая в Минске заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лукашенко констатировал падение взаимной торговли между Белоруссией и Россией, отметив: за четыре месяца 2016 года она сократилась на 12% к уровню 2015 года, товарооборт в денежном выражении составил около $7,6 млн. При этом белорусский экспорт в Россию сократившись к соответствующему периоду прошлого года примерно на 6% и составил $3 млрд, а российский экспорт в Белоруссию сократился на 15% до $4,5 млрд. В январе-апреле 2015 года падение взаимной торговли товарами составило около 30%, отметил Лукашенко.

Руководитель постсоветской республики призвал к «снятию еще существующих значительных ограничений взаимной торговли», явно намекая на углеводороды. Президент России согласился с приведённой статистикой по падению товарооборота, отметив, что не всё так однозначно.

«Действительно, у нас были определённые потери в прошлом году; в этом году всё-таки объёмы восстанавливаются, причём объёмы экспорта белорусского в Россию увеличиваются большими темпами, чем российский импорт в Белоруссию. В целом, это нормально. И, более того, физические объёмы увеличиваются. Стоимостные — они действительно немного сокращаются, хотя темпы сокращения даже стоимостных улучшились, а вот физические объёмы начинают увеличиваться. Это хороший сигнал», — сказал Путин.

Президент России, оценивая рост объёмов взаимных поставок товаров, предложил «вместе подумать о том, как нам сохранить эту положительную тенденцию и её усилить». Кроме того, отметил, что Белоруссия и Россия много внимания уделяют не только вопросам экономики, но и решению социальных вопросов, что «безусловно, идёт на пользу нашим гражданам».

Путин согласился с оценкой Лукашенко по поводу характера белорусско-российских отношений, заявив: «Действительно, это наиболее продвинутые на постсоветском пространстве отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, одним из основных вопросов переговоров президентов России и Белоруссии в Минске является «газовая проблематика». По мнению председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова, проблема погашения задолженности белорусских госпредприятий за потреблённую продукцию «Газпрома» является вторичной по сравнению с ценой на газ, которая должна в 2016 году снизиться почти в два раза, с чем в правительстве РФ категорически не согласны.