Донецк, 8 июня, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко поддерживает идею созданию сухопутного коридора в Крым через территорию Запорожской области. Об этом Захарченко заявил 8 июня во время прямой линии с жителями Запорожской области, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Сама география говорит об этом. Если вы намекаете на то, что неплохо было бы эту дорогу проложить, то и я с вами соглашусь. Только надо находить чёткий баланс между нашими желаниями и возможностями», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР признался, что его единственным отечеством является Российская Федерация. «Я считаю, что Отечество у нас одно — Россия», — рассказал Захарченко.

Он считает, что русский и украинский народы должны объединяться на основе «общей героической истории». «Главное — восстановить сознание единства нашего народа, всех его ветвей, при сохранении ими своей самобытности: языковой, культурной, экономической и т.д. Здесь главное лекарство — историческая память. Надо помочь людям вспомнить нашу общую героическую историю. Вспомнить, что мы вместе противостояли врагам, и что только наше единство помогло нам выжить на этой земле и сохраниться перед лицом исторических катаклизмов. Дальше надо включать разумный эгоизм. Общее хозяйство, кооперация, когда каждый помогает другому к общей выгоде — это та экономическая философия, которая поможет украинскому народу вернуться в сознание от того морока, который напал на него с подачи бандеровцев и русофобов», — подчеркнул Захарченко.

По его словам, украинская политическая нация не должна строиться на принципе объединения против якобы врага — Российской Федерации. «А ещё надо честно сказать, что если украинцы хотят строить свою политическую нацию, то это можно делать двумя способами: простым и сложным. Бандеровцы повели украинцев по простому пути — обозначив врага и предложив солидаризоваться в борьбе с ним. Не говоря уже о том, что врага бандеровцы предложили фиктивного — Россию, объединение против — это самый простой способ», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Захарченко признался, что его соратники изучают возможность взятия под контроль Запорожской АЭС (Запорожье). «Не буду лукавить. Есть среди моих соратников горячие люди, которые только лишь из-за того, чтобы взять под контроль Запорожскую АЭС, предлагают выдвинуться в вашу сторону. Их аргументы понятны. Если власть, что в Киеве, что в Запорожье, проявляет такую преступную, чудовищную халатность, то мы можем столкнуться с ситуацией из грустного анекдота про «обезьяну с гранатой». Вы ведь согласитесь с тем, что у обезьяны гранату лучше отобрать, даже если придётся ей по башке дубиной треснуть?», — задался вопросом Захарченко.