Владимир, 8 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области принят закон о графике погашения задолженности потребителей региона за газ. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, закон «Об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве в сфере выполнения обязательств по погашению задолженности теплоснабжающих организаций коммунального комплекса Владимирской области перед газоснабжающей организацией» был опубликован на сайте официальной правовой информации 6 июня.

Pavel Starikov Газовая развязка

Закон вступил в силу в день опубликования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику, часть долга, которая составляет 339,6 млн рублей, должна быть погашена в 2016 году. Еще чуть больше 1 млрд рублей регион отдаст к концу 2018 года.

Ранее в «Газпром межжрегионгаз Владимир» заявляли о том, что из-за долгов за потребленный газ во Владимирской области может приостановиться газификация региона. По данным на 30 апреля, объем просроченной задолженности теплоснабжающих организаций Владимирской области составил более 2,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей — это долги предприятий, которые уже включены в график погашения задолженности.

После этого глава региона Светлана Орлова потребовала от подчиненных расплатиться с долгами.

«Владимирская область — единственный регион, которому удалось реструктурировать этот долг. График не должен быть сорван. Никаких оправданий я не приму!», — сказала тогда губернатор.