Берлин, 8 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Согласно расчетам миграционного агентства Германии, к каждому прибывшему в ФРГ сирийцу могут потенциально присоединиться по одному новому мигранту в рамках программы «воссоединения семей», передает Daily Mail.

Beshr Abdulhadi Ребёнок — сириец

Пресс-секретарь немецкого МВД Тобиас Плате подтвердил сообщение газеты Süddeutsche Zeitung о том, что Федеральная служба по миграции и беженцам пришло к такому заключению в ноябре 2015 г. Он предупредил, что в своих расчетах агентство не принимало в расчет правовые изменения, препятствующие некоторым сирийцам приглашать родственников в Германию. При этом министерство, в целом, считает статистику правдоподобной.

В 2015 г. в ФРГ зарегистрированы свыше 428 тысяч просителей убежища из Сирии и около 72 тыс. за первые пять месяцев текущего года.