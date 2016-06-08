Киев, 8 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назначил встречу депутату Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежде Савченко. Об этом сегодня, 8 июня, во время пресс-конференции сообщила сама Савченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Она заявила, что не знает, о чем с ней хочет говорить Порошенко. «Какая тема — не знаю, президент просто назначил мне встречу», — сказала Савченко.

При этом она заявила, что собирается обсудить с Порошенко вопрос о двоевластии в Донбассе.

Напомним, Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы за причастность в к убийству журналистов ВГТРК 17 июня 2014 года под Луганском. Однако, 25 мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.