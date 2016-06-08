Москва, 8 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В соглашении России и Израиля о выплате пенсий репатриантам в Израиле будет присутствовать ряд как определенных минусов, так и плюсов для России, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение Минтруда РФ о выплате пенсий, российским гражданам, уехавшим в Израиль.

Жак Луи Давид. Велизарий просит милостыню (фрагмент). 1781

«Минусы для России в основном во внутриполитическом плане, потому что 2016 год является предвыборным, и ряд политических партий будет резко критиковать правительство по поводу этого решения. Сущность критики будет заключаться в том, что у правительства якобы не хватает денег на собственных пенсионеров, проживающих в стране (все мы помним афоризм председателя правительства РФ Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь», адресованный пенсионерке из Крыма, которая жаловалась главе правительства на аномально низкую пенсию), но для пенсионеров, когда-то покинувших Россию, оказывается, деньги есть. Такая критика может ослабить позиции «Единой России» на предстоящих выборах. Хотя если правящая партия получит меньше голосов, чем рассчитывала, то в этом вряд ли будут виноваты расходы на пенсии кому-либо, и причину стоит искать в целом комплексе экономических и политических факторов», — отметила эксперт.

«Но при внимательном рассмотрении ситуация выглядит совсем не драматично. Так, средняя пенсия по старости в Израиле составляет примерно $120−250 в месяц в долларовом эквиваленте. Напомним, что, согласно действующему соглашению между Российской Федерацией и Израилем, Россия уже выплачивает пенсии израильским репатриантам, которые эмигрировали в Израиль, начиная с 1992 года. В настоящее время Россия платит пенсии примерно 10−15 тысячам израильских репатриантов, но в общероссийских масштабах по этому поводу до сих пор не было больших дискуссий и эмоций. А если Россия начнет выплачивать пенсии большему количеству репатриантов, то в совокупности из госбюджета РФ пенсии будет получать не более 30 тысяч израильтян, по оценке зарубежных СМИ. Цифра в 100 тысяч, которая уже начала фигурировать в российских СМИ, представляется сильно завышенной», — считает Мильчакова.

Таким образом, по её мнению «в общей сложности Россия ежемесячно будет платить репатриантам в Израиле не более $7,5 млн (примерно 485 млн рублей). Это небольшая сумма по сравнению с затратами по государственным социальным программам и, тем более, по инвестпрограммам, на которые расходуются десятки миллиардов рублей. Так что существенных экономических потерь от этого решения Россия не понесет. Кроме того, практика выплат пенсий гражданам страны, постоянно проживающим за рубежом, распространена во многих странах — в Канаде, Японии и ряде других стран — так что Россия здесь не будет исключением».

«А главным плюсом станет то, что, тратя ежегодно небольшую сумму, Россия увеличит число своих сторонников в Израиле. Русскоговорящие израильтяне составляют как минимум 20% населения этой страны. Тот факт, что Россия не забывает о своих гражданах, которые в настоящее время проживают за рубежом, и помогает им, будет положительно воспринято значительной частью русскоязычного населения (убежденные либералы не в счет, так как их количество в Израиле примерно сравнимо с количеством населения России, поддерживающим либеральную и проамериканскую оппозицию, то есть минимально)», — подчеркнула эксперт.

«К тому же, если Россия оказывает материальную помощь (правда, из негосударственных источников) европейцам, которые выступают против проамериканской политики Евросоюза, почему бы не поддержать своих граждан? Так, осенью прошлого года французская оппозиционная партия «Национальный фронт», возглавляемая Марин Ле Пен, получила кредит от российского банка в размере 9 млн евро, о чем информация раскрывалась публично», — привела пример Мильчакова.

«Кроме того, своим участием в военной кампании в Сирии Россия открыто заявила о своих геополитических интересах на Ближнем Востоке, а иметь союзником Израиль, имея такие интересы, было бы весьма эффективно. Поэтому не стоит драматизировать события вокруг выплаты нашим государством пенсий бывшим российским гражданам. В любом случае этот широкий жест окажется не столько благотворительностью в чистом виде, сколько будет иметь экономический и политический смысл для России», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе официального визита в Москву премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху была достигнута договоренность о том, что Россия начнет выплачивать трудовые пенсии репатриантам в Израиль, которые уехали из СССР до 1992 года.

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