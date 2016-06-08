Ярославль, 8 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Завод «Комацу» в Ярославле намерен использовать в производстве техники ярославские краски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

фото сайта yastrebov.ru Губернатор Сергей Ястребов и член совета директоров ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Сузуки Ясуо

По мнению губернатора региона Сергея Ястребова, использование местных комплектующих в производстве позволит «Комацу» сократить издержки и время поставки комплектующих, снизить затраты на оплату труда, а также увеличить объем поставок на растущий внешний и внутренний рынок.

«Это уже не первые наши переговоры, и в настоящее время мы ставим задачу по развитию и локализации производства, а также решаем, как задействовать в этой работе ярославские предприятия. На сегодняшний день самая близкая тема — сотрудничество по использованию ярославских красок и других компонентов, которые будут постепенно входить в перечень материалов и товаров, использующихся «Комацу» в производстве», — прокомментировал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

«Комацу» уже провело переговоры с ярославским производителем и в ближайшее время направит ему свои спецификации, чтобы окрасить произведенной краской опытную партию продукции.

Компания «Комацу» является ведущим производителем строительной и лесной техники, занимает лидирующие позиции на рынке стран СНГ и Восточной Азии. Ярославское предприятие компании стало первым сборочным заводом в России и самым крупным из 28-ми ее филиалов в мире. На заводе проводится полный цикл сборки строительной техники, что является уникальным опытом для иностранного предприятия, ведущего деятельность в России.