Москва, 8 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Жаров

«Сейчас власти стараются процедуру праймериз распространить и на другие партии, но последние оценивают это как вмешательство во внутренние дела партии. Соответственно, эту практику нужно продвигать очень аккуратно и стараться не заговаривать о том, чтобы принять закон, по которому следующие федеральные выборы будут проводиться по единой системе праймериз. Не нужно сейчас давить, чтоб вся партийная система сразу привыкла к этой процедуре», — заявил политолог Максим Жаров на круглом столе 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM.

По его словам, показатели явки на праймериз «Единой России» были достигнуты за счет серьезных проблем с легитимностью. «Фактически 22 мая партия столкнулась с негативным информационном фоном: были массовые сообщения о нарушениях процедуры в Челябинске, в Приморье. Это серьезно повлияло на оценку праймериз в регионах. Нужно отметить, конкурентные партии практически молча наблюдали за ситуацией, только коммунисты были активными в некоторых регионах: пытались проводить контр-акции, контролировать ход голосования, нарушения, но это были эпизодические попытки. Молчала и несистемная оппозиция. Все случаи привели к тому, что негативный информационный фон не был снят. Основная проблема заключается в том, что при мобилизации такой ценой — ценой достаточно больших усилий, партия не обращает внимания на чистоту процедуры в плане отторжения информационных атак», — отметил Жаров.

Напомним, 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM состоялось четвертое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России». В ходе мероприятия участники обсудили уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность проведения праймериз, а также проанализировали активность партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня на старте избирательной кампании в регионах.