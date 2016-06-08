Ростов-на-Дону, 8 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Для кандидатов в депутаты Госдумы РФ первая и главная, а зачастую и единственная задача, — получить депутатский мандат. Не для всех. Разумеется, среди депутатов есть люди, у которых имеются свои взгляды на решение проблем, которые ставят перед собой задачи. Но каких больше, известный политтехнолог, кандидат исторических наук Юрий Гиренко ответить корреспонденту ИА REGNUM затруднился, но обратил внимание на немаловажные детали.

ИА REGNUM Здание госдумы

В частности, по словам эксперта, необходимо учесть, что «престиж Госдумы РФ, особенно последнего созыва, очень сильно и целенаправленно роняется. Причем, это происходит не в одностороннем порядке. Думу атакует оппозиция, а также подставляет исполнительная власть. Почему? Потому что это очень удобный громоотвод», — высказал свою точку зрения корреспонденту ИА REGNUM Юрий Гиренко.

Это объясняется вот чем. Если пристальное оппозиционное внимание приковано к какому-нибудь министру, то это может быть чревато тем, что министр «погорит», и произойдут события, влияющие на курируемую им сферу. А вот если думу ругать дни напролет, то ничего не меняется. Очень удобно.

«Выступили, к примеру, Яровая и Мизулина с инициативой, а преподносят, что вот, мол, Госдума собирается. Но это не Госдума собирается, а Яровая собирается или Мизулина. В думе это может даже и обсуждаться не будет. Из законодательных инициатив, которые вносят депутаты до первого чтения доходят один на сотню. Большая часть законопроектов — это спам. Большая часть вносится для того, чтобы показать, что депутат такой-то хороший, он за народ. Вопрос в том, возможно ли предложить другой вектор развития? На сегодня нет. В силу избыточного технологизма. В системе мало содержательного. И менять её некому. Понять проблему и предложить решение оказывается не по силам, так как зашкаливают эмоции, и сегодняшние политики нацелены на решение простейших задач, хотя они интеллектуалы и должны вникать, разбираться в сути», — высказался собеседник.

Комментатор считает, что, несмотря на длительные усилия государства партии оживить, сделать их реальными субъектами политического процесса, материал не поддается. Партии остаются непонятными образованиями, то есть либо технологическими проектами, либо бюрократическими структурами.

«Эпоха партий в мире заканчивается, те, что существуют, существуют на традициях. Но и они все жалуются на то, что становится труднее и сложнее. Партии склонны вести себя больше технически, чем политически, на содержательную дискуссию их вывести сложно. И выступают все за одно и то же. Разницы между ними практически нет», — поделился Гиренко.

Что касается митингов оппозиции, то в России уже несколько раз старались применять эту практику. Наиболее интенсивная попытка была в 2011—2012 годах. Но не срослось. В первую очередь, крах идея потерпела из-за того, что для сплочения оппозиции нужен мощный внешний враг, то есть тот, кто подбрасывает. Для всех «цветных революций» таким врагом была Россия. В пример эксперт привёл два майдана на Украине и то, насколько там важную роль играла антироссийская направленность.

«А Россию против кого сплачивать народ? Одной из главных скреп, которые здесь нужны для майдана, здесь нет. Зато воспринимаются в качестве внешнего врага, как люди чужие, если не враждебные, спонсоры майдана. Демонстрации 2011−2012 годов сошли на нет, потому что оказалось, что сформулировать какие-то четкие, внятные и привлекающие большинство населения лозунги невозможно, не на чем. Потому что один только призыв «за честные выборы» слабоват. Нужно то, что раздражало бы всех, например, как золотой унитаз Януковича. Нужно показать коррупцию, а тут пытаются, ковыряются, а получается, что главный коррупционер России это виолончелист Ролдугин», — поделился политтехнолог.

По его словам, попытка воспроизвести эту технологию будет и в эту кампанию, но успешной она не будет. Не поможет этому и возможное ухудшение экономического положения в России к осени.

«Будет ли оно настолько серьезным, чтобы народ вздыбить и возмутить? Не думаю. Во всяком случае, потому что вряд экономическое ухудшение способно настолько возмутить людей. Говорят, что бунтует не голодный, а кого один день не покормили. Если бунтарские настроения еще не достигли серьезной степени, когда произошел резкий обвал рубля, когда санкции стали сказываться на жизненном уровне населения, то люди склонны скорее потуже затянуть пояса, чем идти на баррикады. Тем более они знают из-за кого. И людям показывают, что нас душат, но мы отбиваемся. А когда нас душат, а мы отбиваемся, это мобилизационная вещь, которая мобилизует не на майдан, а в противоположном направлении. А если за пару недель до выборов Путин сменит верхушку экономического блока, если вообще не сменит правительство, то он и эту претензию с себя снимет», — подчеркнул собеседник.

При вышеупомянутых причинах не проводить оппозиционные митинги, отработать эту технологию попытаются. Юрий Гиренко считает, что это связано с тем, что у Вашингтона есть план по революции, так как после Холодной войны с американским военно-политическим истеблишментом произошла катастрофическая вещь — он резко потерял в качестве. После окончания Холодной войны необходимость вкладывать такие деньги в военные дела, в дипломатию исчезла, а люди, которые этим занимаются, стали меньше получать. И тогда произошла «революция троечников». То есть «отличники» пошли в частный сектор, где можно заработать и сделать карьеру, а в Госдеп, Минобороны стали приходить «троечники».

«Вот все удивляют Псаки: это же Госдеп, а тут такое убожество! А вот именно поэтому, это то самое воплощение. Генерация Псаки — это те, кто рулит сейчас американской внешней политикой, а, соответственно, европейской. Потому что Европа свою политическую самостоятельность достаточно давно отдала американцам в обмен на то, что ей не надо будет заниматься военными делами, тратиться на оборону, а можно будет спокойно за американским щитом богатеть. Сейчас им прилетает «обратка», но куда деваться, механизм сложился. Но троечники троечниками, но Америка от этого слабее не стала, у неё не стало меньше денег, оружия, войск, то есть такая обезьяна с гранатой, от которой можно ожидать чего угодно», — высказался комментатор.

Напомним, что ростовский политтехнолог Юрий Гиренко уже отмечал ранее, что думская кампания-2016 будет активнее предыдущей. Это связано, в первую очередь, с тем, что избрание депутатов по одномандатным округам сопровождается гораздо более серьезной политической борьбой, стремлением завоевать депутатское место.