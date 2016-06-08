Красногорск, 8 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Школьники Подмосковья отпразднуют выпускные вечера в своих образовательных учреждениях 25 июня. Однако прежде чем попрощаться с альма-матер, одиннадцатиклассникам предстоит сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию и иностранным языкам. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

bigpa.ru Выпускной

Единый день проведения выпускных, который в 2016 года придется на 25 июня, по мнению экспертов, поможет лучше обеспечить взаимодействие всех служб безопасности.

«Речь идет о мероприятии, в ходе которого детям вручат аттестаты. После него школьники вместе с родителями смогут решить где и как отпраздновать выпускной дополнительно», — отмечается в сообщении.

Однако праздновать выпускникам 2016 года еще рано. 8 июня школьники сдают ЕГЭ по обществознанию, а 10 и 11 июня состоятся выпускные экзамены по иностранному языку в устной форме.

Количество зарегистрированных учеников, пришедших на ЕГЭ по обществознанию, в этом году составило 20 тыс. 123 человека. Обществознание является экзаменом по выбору и сдается для использования результатов при поступлении в ВУЗы. Узнать свои результаты участники смогут после 21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. 2 июня более 27 тысяч выпускников писали экзамен по математике базового уровня. 6 июня состоялся ЕГЭ по математике. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся.