Москва, 8 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Челябинской области две главные задачи — нейтрализация групп Юревича и Голикова в ходе праймериз выполнены. Но что будет дальше сказать сложно, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в ходе четвертого заседания экспертного клуба «Регион», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

При анализе результатов праймериз Дмитрий Орлов отметил работу действующего губернатора Бориса Дубровского, который вошел во взаимодействие с влиятельным бизнесменом Александром Аристовым. Вместе с тем, Дубровский дистанцировался от группы «Росатома», представленного Олегом Голиковым. Положительно был отмечен факт прохождения праймериз Андреем Барышевым, который связан с Александром Аристовым. Также политологом были отмечены глава Магнитогорска Виталий Бахметьев, прошедший по Магнитогорскому округу, и Владимир Бурматов — представитель молодежного крыла «Единой России».

Политолог отметил, что праймериз являлся механизмом внутриэлитного согласования, что способствовало ослаблению и замораживанию конфликтов в политически конфликтных регионах.

Напомним, на праймериз «Единой России» в Челябинской области заявились 83 кандидатуры, из которых до финиша дошли лишь 79. Часть кандидатов снялись самостоятельно, а часть была снята комиссией по причине не соответствия регламенту праймериз. Победителями по избирательным округам стали Владимир Бурматов (Металлургический округ), Анатолий Литовченко (Коркинский округ), Андрей Барышев (Челябинский округ), Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ), Олег Колесников (Златоустовский округ).

Михаил Юревич не стал дожидаться возможного снятия и отстранился сам. А Олег Голиков принял предложение Дубровского возглавить формирование территорий опережающего социально-экономического развития в регионе и также покинул праймериз досрочно.

Напомним, заседание экспертного совета на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» прошло сегодня, 8 июня, в пресс-центре ИА REGNUM.