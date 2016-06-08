Анкара, 8 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Близкая к турецкому правительству и одна из 10-ти самых популярных в Турции газет — «Гюнеш» обвинила Германию в том, что произошло в Стамбуле, передает Spiegel. Напомним, 7 июня в результате взрыва автомобиля в стамбульском районе Везнеджилер погибли 11 человек. «Немецкая работа», — таков заголовок турецкого издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкая пресса

По мнению турецких журналистов, Берлин не вынес жесткой реакции Анкары на «позорную» резолюцию по геноциду армян в Бундестаге. «Оказавшись в панике, она (Германия) взялась за старые привычки. Она позволила террористической организации, которую использует в качестве марионетки, исполнить теракт в Стамбуле», — пишет «Гюнеш». Газета основывает свои утверждения на мнении турецкого народа: «Так думает Турция».

Представитель правительства Турции отметил, что все признаки взрыва свидетельствуют о причастности Рабочей партии Курдистана.

Ежедневный тираж «Гюнеш» составляет 100 тысяч экземпляров.

Ранее, 7 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обвинил немецкие СМИ в том, что «они не свободны». Он не считает «случайностью то, что газеты спектра от крайне правых до крайне левых вышли в тот же день с одинаковыми заголовками против Турции и Реджепа Тайипа Эрдогана». Все это, включая резолюцию парламента ФРГ, Чавушоглу считает частью большого плана.