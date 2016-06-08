Донецк, 8 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Силовики ДНР изучают возможность взятия под контроль Запорожской АЭС (Запорожье). Об этом 8 июня во время «прямой линии» с жителями Запорожской области заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

rusvesna.su Александр Захарченко

«Не буду лукавить. Есть среди моих соратников горячие люди, которые только лишь из-за того, чтобы взять под контроль Запорожскую АЭС, предлагают выдвинуться в вашу сторону. Их аргументы понятны. Если власть, что в Киеве, что в Запорожье, проявляет такую преступную, чудовищную халатность, то мы можем столкнуться с ситуацией из грустного анекдота про «обезьяну с гранатой».

Вы ведь согласитесь с тем, что у обезьяны гранату лучше отобрать, даже если придётся ей по башке дубиной треснуть? Вот и некоторые мои товарищи говорят: если мы сами под контроль эту ситуацию не возьмём, можем погибнуть вообще все — и донбассовцы, и запорожцы, и много кто ещё», — признает Захарченко.

Он заверил, что пока еще сдерживает своих соратников от взятия под контроль Запорожской АЭС. «Я, конечно, сдерживаю горячие головы, потому что всё ещё полагаюсь на трезвость и разумный эгоизм европейцев, которых тоже чаша эта не минет. Возможно, я излишний оптимист? Киевским властям и их ставленникам в регионах я не верю ни на копейку и, более того, не уверен в их адекватности, но европейцы-то должны, наконец, испугаться? Чувство самосохранения должно сработать? Но пока мы внимательно следим за тем, что происходит вокруг АЭС на Юго-Востоке Украины, и анализируем обстановку. И примем решение в случае, если ситуация начнёт выходить из-под контроля», — пообещал Захарченко.

При этом глава ДНР отметил, что на Запорожской АЭС украинские власти могут организовать ядерный теракт. «Мы уже давно эту возможность (теракта на АЭС организованного украинскими властями — прим. ИА REGNUM) не исключаем и готовимся. Мы вообще достаточно давно отказались от категории «не может быть» по отношению к бандеровской власти. От них все может быть, даже ядерный теракт», — подчеркнул Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2015 года в Украине на Прикарпатьеоблэнерго была совершена беспрецедентная по масштабам кибератака. В результате кибератаки в Прикарпатье, Киевской и Черновицкой областях без электричества остались около 220 000 потребителей электроэнергии. Отключение электричества продолжалось до 6 часов. Служба безопасности Украины сообщила, что кибератака проводилась с территории Российской Федерации, а Министерство энергетики и угольной промышленности создало спецкомиссию, которая должна была провести расследование.

Напомним, 6 июня «Завод Фрунзе» (Харьков), ведущий в Украине производитель систем ограждения, предпринял меры к повышению безопасности своих веб-ресурсов, чтобы оградить себя от постоянных кибератак, исходящих с территории РФ. «Чтобы полностью обезопасить заводские веб-ресурсы, создана система из пяти мощных серверов, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга», — сообщила пресс-служба предприятия. По словам председателя правления «Завода Фрунзе» Александра Василенко, кибератаки были организованы российской компанией «Перфоград». «Арсенал действий против нас был обширный: взломы сайтов, поиск уязвимостей в наших системах, перехваты заказов, телефонный флуд, ddos-атаки. Фактически около полугода сайт компании не мог работать полноценно, мы понесли значительные потери, поскольку часть клиентов просто не могла к нам пробиться», — рассказал Василенко.