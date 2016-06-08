Ярославль, 8 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Ярославский региональный Институт развития образования получил федеральный грант на создание сетевой инновационной площадки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Грант предоставляет министерство образования и науки на реализацию проекта «Региональная сетевая инновационная площадка по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей на основе принципов неформального и информального образования». Этот проект предусматривает разработку и реализацию инновационных программ и технологий в сфере дополнительного образования, проведение мониторинга этой деятельности, подготовку нормативной базы, обобщение опыта лучших образовательных практик. Работа будет идти по различным направлениям: спорт, культура, образование, туризм и т.д. Также в рамках проекта будет создан портал «Ярославская область: пространство образовательных возможностей», где педагоги и организации смогут размещать сведения о своих обучающих программах.

Авторы проекта подразумевают создание единого информационного поля в сфере дополнительного образования для взаимодействия всех сторон процесса: педагогов, профильных органов и организаций, родителей. Проект призван решать задачи взаимодействия участников педагогического процесса, а также методические, информационные, аналитические. ОН объединит государственных образовательные организации, социально-ориентированные НКО и частных предпринимателей, занимающихся образовательной деятельностью, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГАУ ДПОЯО «Институт развития образования».

«Сегодня такая площадка очень востребована в свете задачи, поставленной Президентом РФ — до 2020 года 75% детей должны быть охвачены дополнительным образованием. Подход к этой работе серьезный — наши дети должны иметь возможность всесторонне развиваться и интересно жить и за пределами школы», — отметила заведующая кафедрой дополнительного неформального образования ИРО Анжелика Разумова.

Грант будет предоставлен в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 2020 годы, уточнили в правительстве Ярославской области.