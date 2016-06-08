Москва, 8 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. «Главная интрига выборов в том, что объективно региональные элиты праймериз мешают. Именно поэтому важна роль Москвы как механизма согласования, который позволяет федеральным системам, участвуя в региональной ситуации, не создавать возможности дружно объединиться местным элитам. Это тот случай, когда ручное управление не просто полезно, но и необходимо», — заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев 8 июня в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

er.ru Праймериз Единой России

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

По словам политолога, праймериз показали, что при огромном влияние региональных элит все-таки процесс выборов затормозить им не удалось. «Праймериз в Дагестане, где относительно новое руководство, и в Башкирии, где есть очень серьезные элитные группы, показали, что позиции федеральной власти не дали объединиться большим противодействующим группам. Праймериз — это тяжелая нагрузка для регионов», — отметил Журавлев.

Также эксперт отметил, что праймериз показали, что выборы можно проводить в нормальных условиях, а также продемонстрировали немалые возможности «Единой России». «Если сейчас получится мобилизовать людей на выборы, прогноз 51% для «Единой России» вполне реалистичен», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая партия «Единая Россия» провела предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в Государственную думу РФ, которые пройдут 18 сентября. Голосование состоялось во всех регионах, было тайным и рейтинговым. Итоговая явка на предварительном голосовании «Единой России» составила свыше 10,5 млн человек.

Напомним, 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM состоялось четвертое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России». В ходе мероприятия участники обсудили уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность проведения праймериз, а также проанализировали активность партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня на старте избирательной кампании в регионах.