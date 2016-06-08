Москва, 8 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Недельная инфляция в Российской Федерации за период с 31 мая по 6 июня замедлилась до нулевого уровня впервые с августа 2015 года. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Стабильный рубль

Сообщается, что с начала текущего года потребительские цены выросли на 2,9%. Инфляция в мае составила 0,4%. По итогам мая инфляция в годовом выражении составляет 7,3%.

По данным Росстата за прошлую неделю цены на гречневую крупу выросли на 1,5%, карамель, чай, вермишель — на 0,3%, сахар-песок — на 0,5%. При этом куриные яйца подешевели на 3%, свинина, соль, мука, рис и пшено подешевели на 0,2−0,5%.

Цены на плодовоовощную продукцию в среднем снизились на 1%. На свежие огурцы и помидоры — на 9,6% и 5,1 соответственно, капусту белокочанную — на 6,2%. При этом цены на картофель возросли на 6%, на морковь — на 1,8%, на лук — на 2,4%.

Цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 6,5%.