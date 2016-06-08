Москва, 8 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В России за неделю (31 мая-6 июня) индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала июня — 100,0%, с начала года — 102,9% (июнь 2015 г.: в целом за месяц — 100,2%, с начала года — 108,5%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция рубля

За прошедшую неделю цены на крупу гречневую увеличились на 1,5%, сахар-песок — на 0,5%, карамель, чай, вермишель — на 0,3%. Одновременно на 3,0% стали дешевле яйца куриные, на 0,2−0,5% — свинина, соль, мука, рис и пшено.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,0%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — 9,6% и 5,1% соответственно, капусту белокочанную — 6,2%. В то же время цены на картофель выросли на 6,0%, лук — на 2,4%, морковь — на 1,8%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%, в мае — 0,4%. По данным на май годовая инфляция находится на уровне 7,3−7,4%. Минэкономразвития РФ ожидает снижения годовой инфляции в июне. По итогам 2016 года инфляция может составить 6,3−6,5%.

Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.