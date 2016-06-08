Москва, 8 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Необходимо больше внимания уделять аналитике рейтинга известности и доверия при формировании стратегической политики руководством партии «Единая Россия». Об этом заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной в ходе заседания экспертного клуба «Регион», которое состоялся сегодня, 8 июня 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM.

Fimb Падение доверия

«Доверие — это один из ключевых элементов проведения процедур проведения праймериз. Если не цель процедуры, то ее задача», — отметил эксперт, обсуждая итоги предварительного голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Загребной

Особое внимание Юрий Загребной уделил результатам в Москве: «В рамках проведения праймериз удалось склеить внутри партийного списка партийных кандидатов и кандидатов от ОНФ». Эксперт отметил, что кандидаты от ОНФ набрали больше голосов, чем исключительно номенклатурные представители партии «Единая Россия».

Главный редактор ИА «Моссовет» заявил, что для партии в Москве накапливается отрицательная динамика: «Решая краткосрочные задачи, руководство не смотрит вперед». Он рекомендовал большее внимание уделять вопросам доверия, а также проанализировать разницу в явке по округам, вспомнив историю на прошлой избирательной кампании, связанную с резким снижением социального самочувствия граждан за месяц до выборов.

Напомним, сегодня, 8 июня 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM прошел круглый стол «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании».