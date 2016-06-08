Москва, 8 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В поселке Мулино Нижегородской области в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) началась подготовка подразделений отдельной мотострелковой арктической бригады сухопутных и береговых войск Северного флота (СФ), сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Арктические войска

Ранее военнослужащие арктического соединения СФ и боевая техника были доставлены железнодорожным транспортом из пункта постоянной дислокации (пос. Алакуртти Мурманской области) в Мулинский гарнизон.

В ходе обучения в Мулино военнослужащим арктического соединения впервые предстоит пройти курс виртуальной подготовки. В составе рот они отработают действия на более чем 150 современных интерактивных тренажерах.

Арктические мотострелки будут выполнять комплекс специальных тестов, которые определят уровень их первичной подготовки по конкретным воинским специальностям. Практические занятия пройдут на специализированом полигоне центра и специальном полномасштабном макете «Город».

Курс обучения арктических мотострелков завершится двусторонним тактическим учением.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике по инициативе президента России создаётся военная инфраструктура. С 1 декабря 2014 года в российском секторе Арктики приступило к выполнению задач Объединенное стратегическое командование, созданное на базе Северного флота. В настоящее время в Арктике возводится уникальный административно-жилой комплекс «Арктический трилистник».

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