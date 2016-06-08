Москва, 8 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Валерий Хомяков

«Это может привести к серьезным подвижкам качества «Единой России»

Так считает генеральный директор Совета по национальной стратегии, президент Института прикладных и региональных проблем Валерий Хомяков.

На круглом столе в ИА REGNUM, посвященном итогам праймериз в Государственную думу РФ, он подчеркнул, что количество участников в праймериз превысило количество членов «Единой России». Это говорит о том, что «процесс стал если не общенародным, но политически значимым для партии».

«Главный позитивный итог праймериз заключается не в количестве, а в том, что часть активного населения — членов «Единой России», симпатизирующих — она понимает, что у них появляется новая мотивация. Тот, кто считает себя способным работать депутатом в Госдуме, совершенно не обязан заглядывать в глаза своему партийному боссу, чтобы включить его в список. Он может это обойти. Ему надо начинать работать с избирателями в том округе, куда он собирается баллотироваться. Это может привести к серьезным подвижкам качества «Единой России», — отметил Валерий Хомяков на круглом столе «Итоги предварительного голосования «Единой России».

Круглый стол «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании» состоялся в ИА REGNUM 8 июня. Его участники обсудили эффективность процедуры проведения праймериз, уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты. Речь шла также о динамике интересов региональных элит и внутриэлитных конфликтах после праймериз.