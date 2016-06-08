Москва, 8 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Поддержка Владимиром Жириновским процедуры предварительного голосования глубоко не случайна и обозначает реальное отношение парламентской оппозиции, эволюционирующей, скажем так, к регулированию праймериз в федеральном масштабе и введению этой процедуры как обязательной в будущем. Об этом в ходе четвертого заседания экспертного клуба «Регион» заявил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Напомним, председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский дал положительную оценку процедуре предварительного голосования. Более того, он отметил, что ЛДПР намерена использовать процедуру через пять лет.

Политолог Максим Жаров считает, введение процедуры в разряд обязательных разумно после предстоящих в сентябре 2016 года выборов: «Не нужно сейчас давить. Не нужно сейчас сразу, чтобы вся партийная система к этой процедуре привыкала. Все это нужно делать после этих выборов».

Стоит отметить, что ранее тему регулирования процедуры предварительного голосования на законодательном уровне затронул секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции, посвященном итогам праймериз, Неверов отметил, что партия предлагает законодательно прописать возможность проведения партиями таких мероприятий, однако новая норма не примет обязательный характер: «Не считаем, что это должно быть обязательной нормой, не все партии к этому готовы. Едва ли эта норма будет привлекательной для КПРФ, ЛДПР».

Вместе с тем он выразил мнение, что процедура праймериз — это прогрессивная норма и за ней будущее.

Напомним, круглый стол «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании»прошёл сегодня, 8 июня, в пресс-центре ИА REGNUM.

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