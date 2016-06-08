Москва, 8 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Российская дизель-электрическая подводная лодка, которую в Северном море обнаружил фрегат Королевского флота Великобритании, шла в надводном положении. Об этом, как передает Life.ru, сообщили в Минобороны РФ.

Defence Images Подводная лодка

«Было бы странно, если бы они не заметили лодку, идущую на малом ходу в надводном положении в сопровождении буксирного судна, — говорится в сообщении. — Ее приветствовали проходящие встречным курсом торговые корабли разных стран в Баренцевом, Норвежском и Северном морях на протяжении нескольких дней перехода».

В военном ведомстве РФ удивлены тем, что для обнаружения подлодки РФ в Северном море у берегов Великобритании были привлечены британские ВМС и союзники из НАТО.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что фрегат Королевского флота Великобритании перехватил российскую подводную лодку в Северном море. Плавающее средство якобы было обнаружено силами Североатлантического альянса.

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