Магас, 8 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Суд Назрани вынес обвинительный приговор жителю Ингушетии Мовле Кодзоеву за участие в вооруженном формировании и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Колония

Вступив в 2013 году в незаконное вооруженное формирование, действовавшее на территории республики, 50-летний Кодзоев больше двух лет обеспечивал членов бандгруппы продуктами питания, бытовой техникой, одеждой. Также он финансировал их и перевозил на своем автомобиле. Кроме того, Кодзоев занимался организацией тайников с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

В мае 2013 года обвиняемый спрятал в бункере у себя дома в Назрановском районе руководителей НВФ, находившихся в розыске. Такой же бункер был оборудован Кодзоевым в строящемся доме в городе Карабулаке.

По приговору суда ближайшие восемь лет Мовла Кодзоев проведет в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года по приговору суда отправились в колонию три жителя Ингушетии. Братья Тагир и Або Богатыревы осуждены за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем. Также получил срок и их пособник Абудул-Кадыр Богатырев. Все трое были задержаны в ходе спецоперации в селении Гази-Юрт Назрановского района республики в октябре 2015 года. Как рассказали в региональном управлении ФСБ, на протяжении длительного времени они помогали вести противоправную деятельность активному члену бандподполья Аслану Дышноеву.