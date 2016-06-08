Ярославль, 8 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Ярославской области стали известны результаты первых ЕГЭ — по географии и литературе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

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Из 85 выпускников, сдававших географию, двое смогли набрать максимальное количество баллов. Пятеро с экзаменом не справились. Литературу сдавали 346 человек, из которых никто не показал 100-балльный результат. При этом в 2015 году высший балл показали трое выпускников. Преодолеть минимум, необходимый для сдачи экзамена, не смогли 11 человек.

В департаменте образования отмечают, что общий результат по обоим предметам остался на уровне прошлого года.

8 июня учащиеся сдали обществознание. Этот предмет выбрали 3412 человек, из них 3166 — выпускники этого года.

«Обществознание по-прежнему является наиболее востребованным предметом среди необязательных экзаменов. В Ярославской области порядка 62% выпускников выбирают именно его. Возможно, это связано с тем, что данный предмет требуется для поступления на многие гуманитарные специальности», — отметила заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

В этом году ЕГЭ по обществознанию претерпел некоторые изменения. Полностью были исключены вопросы с выбором ответа. Сейчас экзаменационная работа состоит из двух частей и включает 29 заданий. Установленный минимальный балл — 42. Результаты будут объявлены не позднее 22 июня.