Москва, 8 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Доля граждан, считающих, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции, достигла максимального значения за два года (75%). Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций предлагают 17% опрошенных. 8% Затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Борис Кустодиев. Вербный торг у Спасских ворот (фрагмент). 1917

Более двух третей опрошенных (71%) уверены в том, что Европейский союз продлит санкции против России. 15% считают, что не продлят, 14% затруднились ответить.

Единого мнения по поводу продуктовых контрсанкции России нет: 47% опрошенных — за снятие запрета на поставку продуктов питания из стран ЕС, 40% поддерживают запрет.

В успех импортозамещения в той или иной степени верят 84% жителей России. Совершенно не верят импортозамещению 8% и столько же респондентов затруднились ответить.

Стоит отметить, что большинство верят в успех импортозамещения продуктов питания и одежды, но в отношении лекарств и компьютерной техники оценки менее однозначные.

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.