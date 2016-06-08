Москва, 8 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Активизацию оппозиционных сил в Санкт-Петербурге под лозунгом борьбы с возможным присвоением новому мосту имени Ахмата Кадырова можно считать примером создания альтернативной политической повестки. Об этом на круглом столе в ИА REGNUM заявил 8 июня генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал

«На мой взгляд, это классический пример попытки создания альтернативной повестки. Не очень удавшийся», — сказал эксперт, комментируя ситуацию вокруг вероятного появления «моста Кадырова».

Орлов пояснил, что этот пример оппозиционных действий, по его мнению, «не очень сыграл и быстро вышел из информационной повестки».

Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Санкт-Петербурга рекомендовала губернатору Георгию Полтавченко назвать новый мост через Дудергофский канал в Красносельском районе города в честь Ахмата Кадырова — первого президента Чеченской республики, погибшего в результате теракта в Грозном в 2004 году. Ахмату Кадырову посмертно присвоено звание Героя России.

Противники этой инициативы указывают на «противоречивость» и «одиозность» фигуры Ахмата Кадырова, а также на то, что он не жил и не работал в городе на Неве. Оппоненты решения Топонимической комиссии заявили о готовности инициировать городской референдум по данному вопросу и проводить различные протестные акции. Одна из них прошла 6 июня на Марсовом поле, собрав несколько сотен участников.