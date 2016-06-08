Москва, 8 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по этике одобрила обращение фракции «Справедливая Россия» о досрочном лишении Ильи Пономарева депутатского мандата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

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По его словам, решение по депутату Алексею Митрофанову будет позже, так как будет проверяться информация о состоянии его здоровья.

В то же время, по словам глава комиссии Виктора Заварзина («Единая Россия»), Госдума 10 июня может рассмотреть вопрос о досрочном лишении полномочий депутата Ильи Пономарева. «Все документы готовы, Совет Думы рассмотрит решение о вынесении данного вопроса на пленарное заседание, это, возможно, произойдет в пятницу», — сказал Заварзин журналистам.

Первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов констатировал, что Пономарев и Митрофанов утратили связь с избирателями и не участвуют в работе Государственной думы. Фракция обратилась к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой дать поручение комиссии по этике рассмотреть инициативу фракции и внести проект постановления об отзыве мандатов Пономарева и Митрофанова.

Отметим, что Госдума приняла закон о дополнительном основании для досрочного прекращения полномочий депутата — за систематическое неисполнение своих обязанностей. В комиссию по этике может обращаться как фракция, так и профильный комитет.

Депутат Илья Пономарев в последние годы проживает за границей, в России в отношении него расследуется уголовное дело о растрате в фонде «Сколково». В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности. В июне в Следственном комитете возбудили в отношении него уголовное дело по факту пособничества в растрате в размере 22 млн рублей из средств фонда. По данным СК, фонд «Сколково» заключил с Ильей Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ и чтение лекций, стоимость которого составляла 750 тыс. долларов. Летом 2015 года Бассманный суд Москвы заочно арестовал депутата.