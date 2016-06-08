Москва, 8 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В полночь 8 июня мимо Земли пролетел 10-метровый астероид 2016 LT1, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Hubble ESA Астероид

Космическое тело приблизилось к нашей планете на 138 тысяч километров, что в три раза ближе, чем расстояние между Луной и Землей.

Этот астероид был открыт американскими астрономами из американского проекта Pan-STARRS 4 июня 2016 года.

По оценкам астрономов, его размеры колеблются от 3 до 10 метров. Такие размеры означают, что в случае столкновения с Землей, он полностью сгорел бы в атмосфере.

В следующий раз астероид 2016 LT1 посетит Землю в октябре 2016-го и в сентябре 2018 года.