Москва, 8 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Обнаруженная в Москве на Хохловской площади стена Белого города будет сохранена и музеефицирована под открытым небом, заявил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Леонид Кондрашев. По его словам, доступ будет открыт для всех желающих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аполлинарий Васнецов. Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке. 1924

«Решение предполагает не только возможность увидеть стену, но чтобы она могла использоваться и чтобы там можно было проводить различные мероприятия», — сообщил он.

Кондрашев отметил, что стена была создана в XVI веке по проекту зодчего Федора Коня. К концу XVIII века крепость была разобрана на кирпичи, а на месте ее стен появилось Бульварное кольцо.

Напомним, в мае 2016 года 66% участников голосования на портале «Активный гражданин проголосовали за превращение фрагмента стены Белого города XVI века на Хохловской площади в музей и открыть свободный доступ к стене для всех делающих.