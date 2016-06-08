Москва, 8 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Шестеро жителей Москвы и Подмосковья в возрасте от 46 до 60 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности, осуществлявшейся на протяжении 4 лет. В результате преступных действий сообщники получили 186 млн рублей, сообщает 8 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

По данным следствия, в декабре 2010 года Ольга Крылова и привлеченные ею Галина Ильина, Елена Воронова, Елена Андронычева, Владимир Виноградов и Павел Журавлев приступили к выполнению незаконных банковских операций. До июля 2014 года они получали проценты с юридических лиц за незаконные переводы денежных средств, инкассацию и кассовое обслуживание. Таким образом участники группы получили доход в размере 186 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». В настоящее время дело направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Кроме указанных лиц, в состав группы входили другие сообщники, уголовное дело в отношении которых составило отдельное производство. Крылова, Воронова и Виноградова находятся под домашним арестом, а Журавлев, Андронычева и Ильина подписали обязательство о невыезде и надлежащем поведении.