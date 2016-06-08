Хельсинки, 8 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Финский экспорт в денежном выражении сократился в апреле 2016 года на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года и составил 4,3 млрд евро. При этом стоимость импорта увеличилась на 4% — до 4,5 млрд евро. Об этом свидетельствует предварительная статистика, опубликованная таможней Финляндии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Серов . Дворик в Финляндии. 1902

С начала года экспорт в страны ЕС сократился на 6%, в страны за пределами Евросоюза — на 12%.

Как отмечает финское издание Yle, в апреле из основных торговых партнеров Финляндии объем экспорта увеличился только в Швецию. Снижение зафиксировано во всех категориях товаров, кроме продуктов нефтепереработки.

Напомним, за период с 2012 по 2015 годы финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%. В большей степени сокращение вызвано падением цен на нефть и связанной с этим девальвацией рубля, считают эксперты финского исследовательского института экономики ETLA. Санкции, введенные из-за кризиса на Украине, только усилили амплитуду этого падения, отмечают финские экономисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно майскому прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП Финляндии в 2016 и 2017 годах составит 0,7%. В этом году медленнее финской экономики будет расти только экономика Греции.