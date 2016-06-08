Вильнюс, 8 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 8 июня, принял резолюцию, в которой призывает признать Коммунистическую партию Литвы «преступной организацией», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mark Surman Коммунистическая партия

В резолюции парламент отмечает, что «Литовская коммунистическая партия в период советской оккупации (1940−1941 гг. и 1944−1990 гг.) в стране утвердила диктатуру, действовала как покорный и инициативный выразитель и исполнитель воли КПСС на правах областной организации и ответственна за следующие меры оккупационной власти СССР: геноцид граждан Литвы, преступления против человечества, военные преступления, включая массовые репрессии, террор, карательные акции, ссылки, уничтожение борцов за свободу Литвы, также гражданского населения, заключение и пытки противников режима, другое их преследование, советизацию, национализацию и конфискацию имущества граждан и юридических лиц оккупированной Литвы, принудительную коллективизацию, принудительную мобилизацию в армию СССР, атеизацию, цензуру, уничтожение памятников культуры и религии и другое отрицание основных прав и свобод человека».

В своей резолюции Сейм Литвы констатирует, что «в деятельности подразделения КПСС в Литве Литовской коммунистической партии возможно присутствуют признаки преступной деятельности при организации и осуществлении через подвластные репрессивные структуры преступлений против жителей Литвы — геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений».

Политики призвали правительство Литвы, руководствуясь сложившейся традицией законодательства Литва при оценке репрессивных структур Советского Союза в Литве, «как можно быстрее подготовить закон Литовской Республики, который признал бы Литовскую коммунистическую партию преступной организацией».

В документе подчеркивается, что «в этой резолюции решается проблема оценки преступной деятельности Литовкой коммунистической партии как юридического лица, а вопрос уголовной ответственности конкретных лиц, совершавших или участвовавших в преступлениях оккупационного режима, решается ныне действующими законами, реализующими уголовную ответственность».

Отметим, что резолюция принята накануне национального траура в Литве в котором поминают ссыльных. Тем временем сами власти Российской Федерации позволили увековечить «советскую оккупацию» на своей же территории — в Томске.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, Литва, помимо того, что требует от России многомиллиардную «компенсацию за оккупацию», является самой ярой сторонницей санкционной политики Запада в отношении России. Власти Литвы неоднократно призывали Брюссель и Вашингтон «изолировать Россию». Кроме того, официальный Вильнюс заявляет о срочной необходимости развёртывания тяжелого вооружения НАТО на границе с Россией, призывает действующие власти Украины к силовому решению конфликта на юге Украины, «возврата» Крыма.

Литва стала первой и пока единственной страной, которая создала так называемый «список Савченко», с персональными санкциями в отношении лиц, которые «причастны к произволу над украинской летчицей». Президент Литвы Даля Грибаускайте называла Россию «террористическим государством», а президента РФ сравнила с Адольфом Гитлером. В Литве русскоязычное меньшинство подвергается гонениям, уничтожается образование на русском языке. Департамент государственной безопасности даже в школьниках видит «агентов Кремля» и «шпионов».

Литва заочно судит несколько десятков россиян в деле о трагических событиях 13 января 1991 года, при этом любая трактовка тех событий, или публичный вопрос, почему жертвы погибли в том числе от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, трактуются, как «отрицание советской агрессии» с последующим уголовным преследованием.

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