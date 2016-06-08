Киев, 8 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Если ВСУ силой попытаются взять под контроль отдельные регионы Донбасса, это приведет к началу «очень жестокой войны». Об этом 8 июня на пресс-конференции заявила народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко, передает ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Оборона Петрограда. 1927

«Что я увидела на первой линии огня? Там уже давно нет такого количества ополченцев, как они себя называют. Они стоят как бы на передней линии огня. За ними стоит вторая и третья линия, это «российские войска», достаточно сильные. Это «агрессия России» против Украины. Это может быть начало очень жестокой войны», — считает Савченко.

При этом депутат призвала украинских солдат, которые не стали инвалидами, отказаться от статуса участника боевых действий. Савченко считает, что Киев не может обеспечить льготами всех украинских военнослужащих, потому что экономика страны якобы разрушена, как после Второй мировой войны. «Я много чего услышала на фронте. Подходят ко мне парни и говорят: «Верните нас. До особого периода мы уже устали». А одни стоят на передовой уже два года, они даже не оформлены в армии, они просто добровольцы. Они стоят, они готовы умереть за Украину. Все зависит от внутреннего патриотизма человека. Кто-то приезжает в зону «АТО» на 2−3 дня, чтобы получить корочку. После окончания этой безумно-вывернутой ситуации, которая происходит в Донбассе, мы обернемся, и будем иметь целую страну «АТОшников» с которыми мы не будем знать что делать. Льготы для парней, которые вернутся с войны, будут ложиться на их матерей, родителей, жен и даже детей. Чтобы этого избежать, у меня есть статус участника боевых действий еще после Ирака, для себя я решила отказаться от статуса участника боевых действий. Я считаю, что я не калека. Я вернулась с руками и ногами. Я могу работать. Я считаю, что за это не надо брать какую-то денежную благодарность от моего народа, который и так живет бедно. Также я предлагаю поступить всем парням. Я исключаю ту категорию, которая действительно осталась инвалидами после войны. Им нужна помощь. Даже после Второй мировой войны ветераны начали почитать помощь, когда страну подняли из руин. Также и сейчас, я хочу поднять страну из руин, экономику, а потом благодарить тех, кто отстоял ее на передовой войне», — сказала Савченко.

Она также проинформировала, что готова работать на двух площадках, которые занимаются вопросами освобождения пленных украинских солдат. «Есть три площадки освобождения пленных украинцев из российского плена: первая площадка — на уровне государство-государство, это площадка президентов. Вторая площадка — на уровне законодательных органов и СБУ в Украине и также каких-то созданных органов судебных на оккупированных территориях. И третья — после горячего боя те ребята, которые сидят у бригадиров в подвале. Из всех площадок нужно освобождать людей… Я готова говорить на двух других площадках», — заявила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 июня в рамках визита на Донетчину Савченко провела встречи с переселенцами Донбасса и местными властями г. Славянск, а также посетила украинских солдат в Авдеевке и Широкино. Кроме того, на Донетчине Савченко приняла участие в испытании экспериментального оружия и провела переговоры с нардепом, основателем ДУК «Правый сектор» (запрещён в России) Дмитрием Ярошем.