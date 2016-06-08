Махачкала, 8 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года вступают в силу новые тарифы на электроэнергию, установленные региональными службами по тарифам субъектов СКФО. ИА REGNUM стали известны цены на свет в ряде северокавказских республик.

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Так, как сообщили в МРСК Северного Кавказа, для населения Северной Осетии установлен тариф в размере 3,77 рубля за кВт.ч. По дифференцированному по двум зонам суток тарифу плата будет составлять 4,36 рубля в пиковой зоне и 2,26 рубля в ночной зоне. Те, кто выбрал трехставочный тариф в пиковой зоне будут платить 4,52 рубля, полупиковой — 3,77 рубля, в ночной — 2,26 рубля. Плата за свет для жителей домов, оборудованных стационарными электроплитами, составит 2,64 рубля.

В Карачаево-Черкесии одноставочный тариф для городских жителей возрастет на 2,2% и составит 3,70 рубля за 1 кВт.ч. Для населения, проживающего в селах, тариф возрастет на 2,37% и составит 2,59 рубля.

Население Кабардино-Балкарии с 1 июля будет платить за свет по одноставочному тарифу 3,47 рубля за кВт.ч. По дифференцированному по двум зонам суток тарифу придется платить 3,99 рубля в пиковой зоне и 2,70 рубля — в ночной зоне. По трехставочному тарифу в пиковой зоне цена киловатта электроэнергии составит 4,16 рубля, в полупиковой — 3,47 рубля, ночной — 2,70 рубля. Для жителей домов, где установлены электроплиты, тариф вырастет до 2,43 рубля.

В Дагестане стоимость 1 кВт. ч электроэнергии по одноставочному тарифу составит для населения 2,34 рубля. По дифференцированному по двум зонам суток тарифу — 2,69 рубля в пиковой зоне и 1,89 рубля в ночной зоне. Жители, которые пользуются стационарными электроплитами, будут платить за свет 1,64 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэнерго и ФАС считают, что во многих субъектах СКФО тарифы на свет занижены более чем в два раза. По словам заместителя главы ФАС Виталия Королева, в Северной Осетии на второе полугодие 2016 года тарифы оказались на 46% ниже предельных минимумов, в Дагестане — на 18%. Чечня же оказалась единственным регионом РФ, где тарифы не установлены вовсе.

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