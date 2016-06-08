Рига, 8 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. С 1 июня 2016 года Латвия в течение двух лет будет возглавлять правление Северного инвестиционного банка, сообщает LETA.

Ken Teegardin Латвия во главе банка

Северный инвестиционный банк создан с целью способствовать и развивать сотрудничество между Северными странами, обеспечивая финансирование инвестиционных проектов, отвечающих их общим интересам.

Латвия является участницей Северного инвестиционного банка с 1 января 2005 года. Участницами банка являются также Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония и Литва. Банк выдает долгосрочные займы для укрепления конкурентоспособности и обеспечения здоровой окружающей среды.

Латвию в Северном инвестиционном банке представляют управляющий Госказной Каспар Аболиньш и заместитель госсекретаря Министерства финансов Лига Клявиня.

Напомним, руководство Северным инвестиционным банком передается странам-участницам в порядке ротации на двухлетний срок. Два предыдущих года правление банка возглавляла Финляндия.