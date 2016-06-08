Москва, 8 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Строительство моста через Керченский пролив проходило и проходит без проблем с финансированием. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что у компании — подрядчика «Стройгазмонтаж» наблюдается недостаточное финансирование, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

mintrans.ru Строительство моста через Керченский пролив

«Какие-либо проблемы с финансированием строительства моста через Керченский пролив исключены. Деньги, предусмотренные на реализацию проекта в 2016 году, выделены федеральным бюджетом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расходование выделенных средств будет начато после того, как государственный контракт будет переведён на казначейское сопровождение. В правительство России уже направлены соответствующие документы, которые связны с изменением в распоряжении N118-р. от 30 января 2015 г.

Ранее в СМИ (опубликовал Forbes) появилась информация о том, что строительство Керченского моста перестали финансировать. Компания «Стройгазмонтаж» якобы в последний раз получила деньги на строительство в декабре прошлого года.