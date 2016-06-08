Москва, 8 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Электоральный спад в Брянской области, который наблюдается после отставки бывшего губернатора Николая Денина в 2014 году, может сыграть на руку кандидатам в Государственную думу от партии «Единая Россия». Об этом на заседании экспертного клуба «Регион», организованном ИА REGNUM рассказал доцент МГУ им. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Казанков

«Электоральный спад в Брянской области скажется положительно на итогах выборов для «Единой России», — сказал политолог.

ИА REGNUM отмечает, что в первую очередь, такой эффект может иметь место из-за того, что Брянская область традиционно входит в регионы «красного пояса», где сильная поддержка КПРФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующего кафедрой философии и политологии Брянского госуниверситета, кандидата исторических наук Александра Ветошко, представителям КПРФ в регионе будет не очень сладко. По мнению политолога, трудности будут связаны с тем, что позиция коммунистической партии ухудшились и в связи со скандалами со списком, и в связи с деятельностью некоторых представителей партии.