Политолог: электоральный спад в Брянской области поможет «ЕР»
Москва, 8 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Электоральный спад в Брянской области, который наблюдается после отставки бывшего губернатора Николая Денина в 2014 году, может сыграть на руку кандидатам в Государственную думу от партии «Единая Россия». Об этом на заседании экспертного клуба «Регион», организованном ИА REGNUM рассказал доцент МГУ им. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков.
«Электоральный спад в Брянской области скажется положительно на итогах выборов для «Единой России», — сказал политолог.
ИА REGNUM отмечает, что в первую очередь, такой эффект может иметь место из-за того, что Брянская область традиционно входит в регионы «красного пояса», где сильная поддержка КПРФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующего кафедрой философии и политологии Брянского госуниверситета, кандидата исторических наук Александра Ветошко, представителям КПРФ в регионе будет не очень сладко. По мнению политолога, трудности будут связаны с тем, что позиция коммунистической партии ухудшились и в связи со скандалами со списком, и в связи с деятельностью некоторых представителей партии.