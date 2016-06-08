Самара, 8 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. 8 июня на заседании правительства Самарской области принято решение о сохранении размера взноса на капитальный ремонт на 2017 год на уровне, который начнет действовать с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Щербинский ВестникЪ Капитальный ремонт

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Напомним, обязанность по оплате взносов на капремонт у собственников началась с 1 августа 2014 года. В настоящее время и до 30 июня 2016-го действуют взносы в размере: для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно — 5,07 рубля; для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше, в том числе переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше — 5,84 рубля.

«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с 1 июля 2016 года будет увеличен с учетом индекса потребительских цен на услуги ЖКХ (2016 год по сравнению с 2015 годом) на 7,5%, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», — констатировал в ответе на редакционный запрос ИА консультант департамента информационной политики администрации губернатора Игорь Волынкин.

Отметим, что ранее облправительство информировало, что с 1 июля 2016 года, для домов, имеющих до 5 этажей включительно, взносы составят 5,45 рубля, а для шестиэтажных домов и выше — 6,27 рубля.

Согласно данным, предоставленным Игорем Волынкиным, за первый квартал 2016 года собираемость взносов за капремонт в Самарской области выросла до 80%, лидирует Самара — 87,4%, при этом за аналогичный период в 2015-м она составляла 53,1%. В прошлом году по программе капитального ремонта были отремонтированы 1010 многоквартирных домов на общую сумму более 2,1 млн рублей, в 2016-м в рамках действующего краткосрочного плана отремонтируют 1606 домов. Всего по региональной программе капремонта запланировано привести в порядок 15 тыс. 900 многоквартирных домов.

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