Москва, 8 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Свердловской области для успеха на осенних выборах «Единой России» необходимо сохранить единство. Об этом в ходе четвертого заседания экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России», проходящего в пресс-центре ИА REGNUM, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

«Единая Россия» должна сохранить единство. Господин Тунгусов вполне может это обеспечить», — прокомментировал эксперт, имея ввиду кадровые перестановки в руководстве Свердловской области.

По словам Орлова, это поможет партии усилиться и улучшить результаты на предстоящих выборах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший вице-мэр администрации Екатеринбурга Владимир Тунгусов был назначен на пост главы администрации губернатора Свердловской области. Дмитрий Орлов назвал это назначение примером урегулирования внутриэлитных конфликтов и снижения градуса их напряжённости накануне предстоящих осенних выборов в Государственную думу России.

Отметим, что в Свердловской области на выборах 2011 года «Единая Россия» показала крайне слабые результаты. Накануне праймериз 2016 года в регионе отмечалось четыре основных центра силы: губернатор, власти Екатеринбурга, администрация Нижнего Тагила и полпред президента Игорь Холманских.