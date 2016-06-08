Владимир, 8 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Владимирская фирма «АДМ-строй» выиграла муниципальный конкурс на проверку качества ремонта дорожного полотна в центре города. Предложенная ею стоимость работ удивительно низкая — всего одна копейка. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Mikhail Talisov Одна копейка

При этом начальная цена контракта на проверку качества асфальтирования составляла 235,7 тысяч рублей. Заявки на конкурс подавали несколько участников и все предложили цену ниже первоначальной. Так, «Агентство жилищного строительства» (Владимир) предложило 193 тысячи рублей, «ПИРС Проект» (Москва) брался выполнить задание за 174 тысячи рублей, «Международная ассоциация автомобильно-дорожного образования» (Ивановское региональное отделение) — за 94 308 рублей. Тем не менее, контракт с компанией «АДМ-Строй» в мэрии уже подписали.

Как отмечает региональный портал Зебра-ТВ, контролироваться качество ремонта дорожного полотна будет на следующих участках в центре города Владимира:

— по ул. Большая Московская от д.1-а до ул. Гагарина;

— по ул. Большая Нижегородская, от д.81 до д.91;

— по ул. Летне-Перевозинская, от д.17 до д.25;

— по ул. Златовратского, от ул. Большая Московская до ул. Герцена (ремонт тротуара).

Проверять качество ремонта «АДМ-Строй» будет фактически у своих конкурентов — у «Дорожно-строительной компании «Трасса» (ООО «ДСК «Трасса»).

Абсурдность ситуации в том, что в данном случае выставлять подрядчику штраф за некачественную работу будет бессмысленно. В муниципальном контракте фигурируют 10%-ные штрафные санкции (от его полной стоимости) за неисполнение требований, но в реальности это будет попросту ноль. Между тем мэрию, как прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович, это не смущает. Там считают, что если подрядчик взялся выполнить условия контракта, то все возможности у него для этого имеются. Чиновники собираются пристально следить за работой подрядчика и предлагают это также делать журналистам и общественникам, отмечает Зебра-ТВ. На крайний случай, по словам представителя мэрии, предусмотрен серьезный аргумент — занесение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. «Для многих такая мера гораздо страшнее штрафов», — уверен Александр Карпилович.

Строительная фирма «АДМ-Строй» является компанией, аффилированной со структурами депутата Законодательного Собрания Владимирской области и члена президиума регионального политического совета «Единой России» Сергея Авакяна. Местные эксперты позиционируют его активы как крупную и многопрофильную «бизнес-империю», в которую помимо ювелирного завода, строительной компании, телеканала входит также асфальтобетонный завод, пишет Томикс ТВ.

Сам Авакян называет себя сторонником губернатора Светланы Орловой и не так давно причислил себя к членам ее «актива».