Во Владимире компания за 1 копейку будет контролировать качество асфальта
Владимир, 8 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Владимирская фирма «АДМ-строй» выиграла муниципальный конкурс на проверку качества ремонта дорожного полотна в центре города. Предложенная ею стоимость работ удивительно низкая — всего одна копейка. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
При этом начальная цена контракта на проверку качества асфальтирования составляла 235,7 тысяч рублей. Заявки на конкурс подавали несколько участников и все предложили цену ниже первоначальной. Так, «Агентство жилищного строительства» (Владимир) предложило 193 тысячи рублей, «ПИРС Проект» (Москва) брался выполнить задание за 174 тысячи рублей, «Международная ассоциация автомобильно-дорожного образования» (Ивановское региональное отделение) — за 94 308 рублей. Тем не менее, контракт с компанией «АДМ-Строй» в мэрии уже подписали.
Как отмечает региональный портал Зебра-ТВ, контролироваться качество ремонта дорожного полотна будет на следующих участках в центре города Владимира:
— по ул. Большая Московская от д.1-а до ул. Гагарина;
— по ул. Большая Нижегородская, от д.81 до д.91;
— по ул. Летне-Перевозинская, от д.17 до д.25;
— по ул. Златовратского, от ул. Большая Московская до ул. Герцена (ремонт тротуара).
Проверять качество ремонта «АДМ-Строй» будет фактически у своих конкурентов — у «Дорожно-строительной компании «Трасса» (ООО «ДСК «Трасса»).
Абсурдность ситуации в том, что в данном случае выставлять подрядчику штраф за некачественную работу будет бессмысленно. В муниципальном контракте фигурируют 10%-ные штрафные санкции (от его полной стоимости) за неисполнение требований, но в реальности это будет попросту ноль. Между тем мэрию, как прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович, это не смущает. Там считают, что если подрядчик взялся выполнить условия контракта, то все возможности у него для этого имеются. Чиновники собираются пристально следить за работой подрядчика и предлагают это также делать журналистам и общественникам, отмечает Зебра-ТВ. На крайний случай, по словам представителя мэрии, предусмотрен серьезный аргумент — занесение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. «Для многих такая мера гораздо страшнее штрафов», — уверен Александр Карпилович.
Строительная фирма «АДМ-Строй» является компанией, аффилированной со структурами депутата Законодательного Собрания Владимирской области и члена президиума регионального политического совета «Единой России» Сергея Авакяна. Местные эксперты позиционируют его активы как крупную и многопрофильную «бизнес-империю», в которую помимо ювелирного завода, строительной компании, телеканала входит также асфальтобетонный завод, пишет Томикс ТВ.
Сам Авакян называет себя сторонником губернатора Светланы Орловой и не так давно причислил себя к членам ее «актива».