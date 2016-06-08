Москва, 8 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Сертификат на материнский капитал можно будет получить в электронном виде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

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Законопроектом предусмотрена возможность получения гражданами сертификата на средства маткапитала в том числе в виде электронного документа, что не исключает возможности получить его в бумажном виде, отметил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

«Необходимость разработки законопроекта обусловлена указом президента РФ, который предусматривает, что доля граждан, использующих механизмы получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить 70% к 2018 году», — сообщил он.

Принятие законопроекта на потребует дополнительных финансовых расходов из средств федерального бюджета в связи с тем, что возможность получения гражданами государственного сертификата на маткапитал в форме электронного документа будет осуществляться с использованием уже существующей технологии Пенсионного фонда по предоставлению госуслуг в электронном виде через единый портал, рассказал замминистра.

«Этим законопроектом мы завершаем работу по предоставлению электронных услуг в социальной сфере», — пояснил Вовченко.