Чикаго, США, 8 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Американские палеонтологи из Чикагского университета опровергают мнение о том, что вымирание динозавров привело к расцвету млекопитающих, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Scott Kinmartin Динозавр

Они утверждают, что новые виды млекопитающих активно возникали за 20 миллионов лет до вымирания ящеров.

До сих пор считалось, что другие виды животных не могли эволюционировать, пока большая часть планеты была занята динозаврами. Это утверждение основывалось на том, что останки млекопитающих, датирующихся концом мезозойской эры, принадлежали насекомоядным зверькам небольшого размера. Последние находки останков животных большего размера, в том числе копытных размером с современную собаку, опровергают это.

Исследователи выяснили, что животные, бывшие современниками динозавров, имели зубы разных форм и размеров, что говорит о различных типах питания. Следовательно, млекопитающие еще до глобального вымирания динозавров в конце мезозоя были довольно разнообразны.

Кроме того, оказалось, что гибель многих групп организмов одинаково касалась и млекопитающих, и ящеров. После массового вымирания число видов серьезно сократилось, и не все из них смогли оправиться.

Ученые выдвинули предположение, что причиной изначальной диверсификации млекопитающих стала эволюция цветковых растений. Семена, орехи и плоды спровоцировали возникновение новых схем в питании этой группы животных.