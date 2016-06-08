Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Раскрыто жестокое убийство 18-летней студентки театральной академии, тело которой было найдено 31 мая в популярном городском парке Сосновка. По данным СМИ, девушку убили множественными ударами шампура, прикрыв тело мусором и стволом упавшего дерева.

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Как сообщили 8 июня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по подозрению в преступлении задержан 17-летний молодой человек. По версии следствия, 30 мая 2016 года на почве личных неприязненных отношений он совершил убийство своей знакомой, нанеся ей множественные колото-резаные раны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Петербургу.