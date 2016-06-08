Минск, 8 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум.

kremlin.ru Встреча Путина с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проходит III Форум регионов Белоруссии и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры наедине, а затем они выступят с докладами на форуме. Накануне в Белоруссию прибыли делегации российских регионов, а также парламентарии и чиновники федерального уровня.

Накануне визита пресс-служба президента РФ сообщала о намерении президентов обсудить реализацию решений, которые были приняты на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (25 февраля 2016 года в Минске), итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета (31 мая 2016 года в Астане), а также перспективы сотрудничества в рамках Евразийского союза. Непосредственно накануне визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят «газовую проблематику».

По итогам форума ожидается подписание ряда двусторонних соглашений и контрактов, оцениваемых белорусской стороной в $300 млн, а также уточнение позиций Москвы и Минска по вопросам сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. Как отметили в пресс-службе президента Белоруссии, акцент в переговорах будет сделан именно на экономическом сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии и России рухнул более чем на четверть. Тем не менее, отмечают эксперты, взаимная торговля в физическом выражении по ряду направлений улучшилась — выросли объёмы и расширился ассортимент. В 2016 году взаимная торговля продолжила снижаться: по итогам I квартала товарооборот упал на 12% (около $5,4 млрд в денежном выражении).

Эксперты отмечают также, что доля Белоруссии во внешней торговли России составляет около 4,5% при том что на Россию приходится около половины белорусского экспорта (например, 94%экспорта продовольствия и сельхозпродукции). При этом руководство постсоветской республики ставит вопрос о равноправии отношений и стремится перенаправить экспорт с российского рынка на Евросоюз и «страны дальней дуги», параллельно изыскивая возможности диверсифицировать импорт углеводородов и сделать российские поставки нефти и газа больше и дешевле.